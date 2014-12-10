Macarons und Brandteig-MännchenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Macarons und Brandteig-Männchen
96 Min.Folge vom 10.12.2014Ab 6
Heute geht es herzhaft los, denn die Kandidaten sollen ein pfiffiges Brot backen und einen passenden Dip anrühren. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine besondere Herausforderung hat sich Christian überlegt: Er wünscht sich die Heiligen drei Könige - als Brandteig-Männchen! Das Highlight dieser Runde sind die Macarons. Welcher der sechs verbliebenen Kandidaten zaubert das perfekte französische Feingebäck?
