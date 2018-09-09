Auf die Plätzchen, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
95 Min.Folge vom 09.09.2018Ab 6
Für die Kandidaten wird es ernst: Ihre erste Aufgabe ist es, ihr Lieblingsrezept zu backen. Anschließend wünscht sich Betty drei perfekte Spritzkuchen mit Glasur. Die Tücken dabei: Die Gebäckstücke sollen knusprig frittiert, gleich groß und mit einem perfekten Zuckerguss überzogen sein. Zum Abschluss gilt es, sich mit einer aufwändigen Motivtorte vorzustellen. Thema des Kunstwerks kann ein Hobby oder eine Leidenschaft der Kandidaten sein. Wer überzeugt die Jury mit seinem Können?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
