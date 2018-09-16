Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 2vom 16.09.2018
102 Min.Folge vom 16.09.2018Ab 6

Pull-Apart-Cupcakes sind der neue Trend am Törtchen-Himmel. Die Hobby-Bäcker sollen aus 24 einzelnen Küchlein ein Gesamtkunstwerk zaubern. Danach gilt es, Christian mit einem Klassiker zu begeistern: Apfelstrudel. Wem gelingt der dünnste Teig und die schmackhafteste Füllung? Zuletzt wird es extraterrestrisch! Eine Motivtorte zum Thema Weltraum und ferne Galaxien will kreiert werden. Dabei dürfen sich die Backkünstler in Sachen Design und Farbe kreativ austoben.

