Das große Backen
Folge 5: Französische Klassiker und Brushstroke-Kunstwerke
101 Min.Folge vom 07.10.2018Ab 6
Knusprig-leicht und cremig gefüllt soll es sein, das Mille Feuille, das die Kandidaten perfekt schichten müssen. Auch der Baumkuchenwürfel hat seine Tücken, denn die einzelnen Teig-Elemente dürfen nicht voneinander abweichen. Außerdem wünscht sich Betty exakte Kantenlängen. Die größte Herausforderung ist allerdings der Brushstroke Cake: Die üppigen Torten sind mit Buttercreme bestrichen und erhalten ein raffiniertes Pinsel-Dekor aus temperierter Schokolade oder Isomalt-Zucker.
