Das große Promi-Büßen - Filow reacts
Folge 2: Filow zeigt kein Pardon
51 Min.Ab 12
In der zweiten Folge von "Das große Promi-Büßen" ist viel geboten. Beim Zigaretten-Gate hat Flow den richtigen Riecher und entlarvt unmittelbar die Schuldige. Kein Mitleid lässt er bei Beas Rauswurf walten und auch für Vanessas Runde der Schande findet er klare Worte.
