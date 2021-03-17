Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 5

SAT.1 Staffel 5 Folge 5 vom 17.03.2021
Folge 5: Episode 5

Folge vom 17.03.2021

In dieser Woche geht es um den Einzug ins Finale. Die erste Aufgabe ist eine Hommage an Omas klassische Blechkuchen. Ob Kirsch-Streusel, Donauwelle oder Mohnkuchen - es soll so schmecken wie in Großmutters Küche. In der Technischen Prüfung erwartet unsere Promis eine nussige Speed-Challenge. Am Ende müssen drei "Noisette-Tartelettes" präsentiert werden. Mit einer 3D-Torte als Frucht soll unseren Promibäckern in der entscheidenden Aufgabe 3 die perfekte Illusion gelingen.

