Das große Promibacken
Folge 5: Episode 5
113 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12
In dieser Woche geht es um den Einzug ins Finale. Die erste Aufgabe ist eine Hommage an Omas klassische Blechkuchen. Ob Kirsch-Streusel, Donauwelle oder Mohnkuchen - es soll so schmecken wie in Großmutters Küche. In der Technischen Prüfung erwartet unsere Promis eine nussige Speed-Challenge. Am Ende müssen drei "Noisette-Tartelettes" präsentiert werden. Mit einer 3D-Torte als Frucht soll unseren Promibäckern in der entscheidenden Aufgabe 3 die perfekte Illusion gelingen.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
