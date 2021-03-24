Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Finale mit (Schaum-)Kuss und Goldenem Cupcake

SAT.1Staffel 5Folge 6vom 24.03.2021
Folge 6: Ein Finale mit (Schaum-)Kuss und Goldenem Cupcake

116 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12

Finale bei "Das große Promibacken 2021": In der ersten Aufgabe zeigen uns die Promis ihre "Käsekuchen-Variation", bevor sie bei der Technischen Prüfung "Schaumküsse Karamell-Kern" ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen müssen. Die Jury erwartet nicht nur eine perfekte Schaummasse, sondern auch ein knuspriger Waffelteig samt glänzender Schokoglasur. Glamourös wird es bei der entscheidenden letzten Aufgabe: Die Promis versuchen sich an einem "Glamorous Fault Line Cake".

