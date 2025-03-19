Wenn es in der Backstube sauer und schaurig wird …Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 5: Wenn es in der Backstube sauer und schaurig wird …
116 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 6
In der ersten Wochenaufgabe spielen die Promis aromatisch mit dem Thema Säure. Diese soll durch Obst wie Limette, Zitrone, Maracuja, Yuzu oder grüner Apfel umgesetzt werden. Die Technische Prüfung entführt mit dem Brot-Schiffchen "Khachapuri" auf eine geschmackliche Reise nach Georgien. Unter dem Motto "Schaurig schöne Geschichten" kreieren die Promis Torten, die von Gruselgeschichten inspiriert sind. Wer kann die Jury in seinen Bann backen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen