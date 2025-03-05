Vegane Gebäcke und NervenzusammenbrücheJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 3: Vegane Gebäcke und Nervenzusammenbrüche
117 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 6
Die dritte Woche startet mit altbekannten Gebäck-Klassikern: Die Torten oder Kuchen sollen jedoch komplett vegan gebacken sein. Ob Donauwelle, Schwarzwälder-Kirsch-Torte oder Bienenstich - tierische Milch, Butter oder Eier sind in dieser Aufgabe nicht erwünscht. Weiter geht es mit der Technischen Prüfung: Punschkrapfen. Nur wer sechs akkurate und gut abgeschmeckte Würfel präsentiert, kann die Jury überzeugen.
