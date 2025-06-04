Das Influencer-Imperium - Kim Kardashian & Co: Berühmt um jeden Preis (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Das Influencer-Imperium - Kim Kardashian & Co
Folge 1: Das Influencer-Imperium - Kim Kardashian & Co: Berühmt um jeden Preis (1/2)
45 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Der Kardashian-Clan, angeführt von Kris Jenner, wurde durch die Reality-Serie ‚Keeping up with the Kardashians‘ weltberühmt. Der Hype um die Familie begann in L.A. und beherrscht seit Jahren die Social-Media-Plattformen. Während sich Kim zunächst als Freundin von Paris Hilton ins Rampenlicht drängte, konnten sie und ihre Geschwister inzwischen Ruhm und Geld anhäufen. Was ist das Geheimnis des Erfolgs des Kardashian-Clans? Regie: Sam Wilkinson Bildquelle: ORF/ZDF/Optomen/All3Media International
