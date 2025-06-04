Das Influencer-Imperium: Kim Kardashian & Co: Reality-Stars und Milliardäre (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Das Influencer-Imperium - Kim Kardashian & Co
Folge 2: Das Influencer-Imperium: Kim Kardashian & Co: Reality-Stars und Milliardäre (2/2)
45 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Kim Kardashian wird dank ihrer Realityshow zwar weltberühmt, hat es aber noch nicht in die A-Liga der Stars geschafft. Mit der Hilfe des Rappers Kanye West ändert sie ihren Stil und ihr Ansehen. Für das Liebespaar öffnen sich als Power Couple ‚Kimye‘ die Türen der größten Modehäuser der Welt. Kim avanciert zur globalen Fashion-Ikone. Ihre Geschwister sind ebenfalls erfolgreich: Kylie Jenner mit Make-up, Khloé mit Jeans, Kendall als Supermodel und Kourtney mit einer Lifestyle-Marke. Regie: Sam Wilkinson Bildquelle: ORF/ZDF/Optomen/All3Media International
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Influencer-Imperium - Kim Kardashian & Co
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG