Das Influencer-Imperium: Kim Kardashian & Co: Reality-Stars und Milliardäre (2/2)

ORF1Staffel 1Folge 2vom 04.06.2025
45 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Kim Kardashian wird dank ihrer Realityshow zwar weltberühmt, hat es aber noch nicht in die A-Liga der Stars geschafft. Mit der Hilfe des Rappers Kanye West ändert sie ihren Stil und ihr Ansehen. Für das Liebespaar öffnen sich als Power Couple ‚Kimye‘ die Türen der größten Modehäuser der Welt. Kim avanciert zur globalen Fashion-Ikone. Ihre Geschwister sind ebenfalls erfolgreich: Kylie Jenner mit Make-up, Khloé mit Jeans, Kendall als Supermodel und Kourtney mit einer Lifestyle-Marke. Regie: Sam Wilkinson Bildquelle: ORF/ZDF/Optomen/All3Media International

ORF1
