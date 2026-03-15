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Das Kaiserreich der Tiere

Neugestaltung eines Königreichs

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Neugestaltung eines Königreichs

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Das Kaiserreich der Tiere

Folge 2: Neugestaltung eines Königreichs

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Tiere lassen sich dort nieder, wo sie sichere Zufluchtsorte vor Fressfeinden, ausreichend Nahrung und reichlich Gelegenheit zur Fortpflanzung finden. Die Dokumentationsreihe zeigt einzigartige Lebensräume und erzählt Geschichten vom Überleben - von brütenden Zwergpinguinen bis zu wandernden Karibus.

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