Das System Gugging
Folge 1: Das System Gugging
Maria Gugging in Niederösterreich gilt als international bedeutender Ort der Art Brut und soll sogar David Bowie inspiriert haben. Das dortige Art-Brut-Center feiert heuer mehrere Jubiläen und blickt auf eine Geschichte seit den 1950er-Jahren zurück. Aus der ehemaligen "Heil- und Pflegeanstalt Gugging" entstand unter Leo Navratil und später Johann Feilacher ein einzigartiger Kunstort. Thomas Fürhapters Dokumentation begleitet die heutigen BewohnerInnen Guggings durch ihren Tagesablauf und erzählt von der Geschichte dieser einzigartigen Institution sowie von seinen berühmtesten Bewohnern wie August Walla und Johann Hauser. Bildquelle: ORF/Electric Shadows Films
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