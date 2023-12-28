Das Universum des Hermann NitschJetzt kostenlos streamen
Das Universum des Hermann Nitsch
Folge 1: Das Universum des Hermann Nitsch
45 Min.Folge vom 28.12.2023
Die Dokumentation versucht, dem Gesamtwerk des Malers, Aktionisten, Schriftstellers, Bühnenbildners und Komponisten gerecht zu werden und den Menschen Hermann Nitsch erlebbar zu machen. Die Fallhöhe zwischen dem einfachen, bodenständigen Alltagsleben im Weinviertel und den orgiastischen Aktionen mit internationaler Ausstrahlung ist groß, jedoch: Beides ist im Universum Nitsch nicht voneinander zu trennen und kommt im Film zum Ausdruck. Außerdem zeigt die Dokumentation die Bedeutung Nitschs für die zeitgenössische Kunst in Österreich und Europa sowie deren Weiterentwicklung auf. Bildquelle: ORF
