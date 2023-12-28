Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 28.12.2023
45 Min.Folge vom 28.12.2023

Die Dokumentation versucht, dem Gesamtwerk des Malers, Aktionisten, Schriftstellers, Bühnenbildners und Komponisten gerecht zu werden und den Menschen Hermann Nitsch erlebbar zu machen. Die Fallhöhe zwischen dem einfachen, bodenständigen Alltagsleben im Weinviertel und den orgiastischen Aktionen mit internationaler Ausstrahlung ist groß, jedoch: Beides ist im Universum Nitsch nicht voneinander zu trennen und kommt im Film zum Ausdruck. Außerdem zeigt die Dokumentation die Bedeutung Nitschs für die zeitgenössische Kunst in Österreich und Europa sowie deren Weiterentwicklung auf. Bildquelle: ORF

