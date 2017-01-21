Auf Inseln und FestlandJetzt kostenlos streamen
Das Wüstenparadies
Folge 1: Auf Inseln und Festland
44 Min.Folge vom 21.01.2017Ab 6
Die Sonora ist die arten- und wasserreichste Wüste Amerikas, die sowohl im Norden als auch im Süden des Doppelkontinents ihresgleichen sucht. Großen Einfluss auf das Klima haben der angrenzende Golf von Kalifornien und der Pazifik. Während des Sommers kommt es sogar zu starken Regenfällen. Diese extreme Landschaft ist das Zuhause unterschiedlichster Tiere – vom riesigen Gila-Monster bis zum pfeilschnellen Wegekuckuck, dem berühmten „Roadrunner“. Und überall wimmelt es von Klapperschlangen.
Genre:Dokumentation, Natur, Mini-Serie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2017 ZDF Enterprises