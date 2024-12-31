Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Wunder Du Staffel 2

Das Wunder DU: Geschwindigkeit

ORF1Staffel 1Folge 10vom 31.12.2024
Das Wunder DU: Geschwindigkeit

Das Wunder DU: GeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen

Das Wunder Du Staffel 2

Folge 10: Das Wunder DU: Geschwindigkeit

16 Min.Folge vom 31.12.2024

Diese Folge rast förmlich dahin, denn heute dreht sich alles um das faszinierende Wunder: Geschwindigkeit! Melly wagt ein spannendes Rennen gegen Profisprinterin Sandra und gibt dabei alles. Christoph erlebt einen echten Schreckmoment und enthüllt, wie rasend schnell ein Nieser wirklich ist. Miriam beeindruckt mit ihren flinken Fingern, die über die Computertastatur sausen, als hätten sie Turbos eingebaut. Felix zeigt sein unglaubliches Talent: er rappt in nur fünf Sekunden so viele Wörter, wie andere in einer ganzen Minute. Doc Christine lässt Samuel Hampelmänner machen und zeigt dabei, wie unser Blut in Schwung kommt. Und schließlich stellt das Schätz- und Rateteam rund um Valentin, Layla und Greta fest, wie schnell unsere Zehennägel wirklich wachsen. Bereit für eine temporeiche Folge von "Das Wunder DU"? Dann nichts wie los! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Wunder Du Staffel 2
ORF1
Das Wunder Du Staffel 2

Das Wunder Du Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen