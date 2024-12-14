Das Wunder DU: GleichgewichtJetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 2: Das Wunder DU: Gleichgewicht
16 Min.Folge vom 14.12.2024
Das Schätz- und Rateteam startet ein schwindelerregendes Experiment, das Mellys Gleichgewichtssinn auf eine harte Probe stellt. Valentin, Layla und Greta wollen außerdem herausfinden, wie lange sie es schaffen auf einem Bein zu stehen - ganz schön anstrengend! Christoph wagt sich aufs Einrad und erhält dabei wertvolle Tipps von der furchtlosen Lea, die ihm außerdem spektakuläre Sprünge und gewagte Drehungen vorführt. Wie sie dabei ihr Gleichgewicht hält, erklärt uns Doc Christine. Und bei Eiskunstläuferin Athena wird einem schon beim Zuschauen schwindelig! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
Altersfreigabe:
0