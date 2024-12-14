Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Wunder Du Staffel 2

Das Wunder DU: Gleichgewicht

ORF1Staffel 2Folge 2vom 14.12.2024
Das Wunder DU: Gleichgewicht

Das Wunder DU: GleichgewichtJetzt kostenlos streamen

Das Wunder Du Staffel 2

Folge 2: Das Wunder DU: Gleichgewicht

16 Min.Folge vom 14.12.2024

Das Schätz- und Rateteam startet ein schwindelerregendes Experiment, das Mellys Gleichgewichtssinn auf eine harte Probe stellt. Valentin, Layla und Greta wollen außerdem herausfinden, wie lange sie es schaffen auf einem Bein zu stehen - ganz schön anstrengend! Christoph wagt sich aufs Einrad und erhält dabei wertvolle Tipps von der furchtlosen Lea, die ihm außerdem spektakuläre Sprünge und gewagte Drehungen vorführt. Wie sie dabei ihr Gleichgewicht hält, erklärt uns Doc Christine. Und bei Eiskunstläuferin Athena wird einem schon beim Zuschauen schwindelig! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das Wunder Du Staffel 2
ORF1
Das Wunder Du Staffel 2

Das Wunder Du Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen