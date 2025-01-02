Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 12vom 02.01.2025
16 Min.Folge vom 02.01.2025

Knicks, Knacks! Warum knacken eigentlich unsere Finger? Diese spannende Frage stellt Alexander heute Doc Christine. Melly begibt sich auf eine Entdeckungsreise in eine spezielle Abteilung des Krankenhauses und findet heraus, wie ihre Hände von innen aussehen. Das Schätz- und Rateteam rund um Larissa, Julian und Maurice will wissen: Welcher Finger ist der wichtigste? Christoph hat dazu ein paar witzige und überraschende Experimente vorbereitet. Und wie viel Kraft in unseren Händen steckt, das zeigt uns Strongman Matthias bei einem atemberaubenden Versuch: Mensch gegen Stahl! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

