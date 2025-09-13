Das Wunder DU: So viele Haare!Jetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 43: Das Wunder DU: So viele Haare!
Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Heute finden Doc Christine, Melly und Christoph gemeinsam heraus, wie viel Wahrheit in dem bekannten Märchen rund um die einsame Prinzessin im Turmverlies steckt. Das Schätz- und Rateteam Emil, Nicklas und Isabel stellt sich einer haarigen Herausforderung, die sie ganz schön verzweifeln lässt. Während Aaron von Doc Christine wissen möchte: Warum manche Haare glatt und andere gelockt sind, besucht Melly eine spezielle Abteilung im Museum, um herauszufinden, warum wir heute kein Fell mehr haben wie unsere Vorfahren aus der Urzeit. Und dann setzt sich Christoph für ein ganz spezielles Experiment auch noch eine Krone auf den Kopf. Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick