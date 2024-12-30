Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Wunder Du Staffel 2

Das Wunder DU: Sinne täuschen

ORF1Staffel 1Folge 9vom 30.12.2024
Das Wunder DU: Sinne täuschen

Das Wunder DU: Sinne täuschenJetzt kostenlos streamen

Das Wunder Du Staffel 2

Folge 9: Das Wunder DU: Sinne täuschen

15 Min.Folge vom 30.12.2024

In dieser Folge von „Das Wunder DU“ ist nichts so wie es scheint. Denn heute dreht sich alles um: Sinnestäuschungen. Melly und Christoph besuchen ein ungewöhnliches Museum in dem sie blitzschnell wachsen, schrumpfen und problemlos an der Wand gehen können. Maximilian und David reiben sich ungläubig die Augen, als Doc Christine einen strahlenden Regenbogen aus dem Nichts erscheinen lässt. Christoph stellt indessen das Schätz- und Rateteam vor eine köstliche Herausforderung, die ihre Sinne auf die Probe stellt. Samuel, Carmen und Estelle rätseln derweil darüber, wie viele Sinne wir eigentlich haben? Die Antwort ist anders als erwartet: sehen, hören, riechen, ... Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Wunder Du Staffel 2
ORF1
Das Wunder Du Staffel 2

Das Wunder Du Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen