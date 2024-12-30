Das Wunder DU: Sinne täuschenJetzt kostenlos streamen
Das Wunder Du Staffel 2
Folge 9: Das Wunder DU: Sinne täuschen
In dieser Folge von „Das Wunder DU“ ist nichts so wie es scheint. Denn heute dreht sich alles um: Sinnestäuschungen. Melly und Christoph besuchen ein ungewöhnliches Museum in dem sie blitzschnell wachsen, schrumpfen und problemlos an der Wand gehen können. Maximilian und David reiben sich ungläubig die Augen, als Doc Christine einen strahlenden Regenbogen aus dem Nichts erscheinen lässt. Christoph stellt indessen das Schätz- und Rateteam vor eine köstliche Herausforderung, die ihre Sinne auf die Probe stellt. Samuel, Carmen und Estelle rätseln derweil darüber, wie viele Sinne wir eigentlich haben? Die Antwort ist anders als erwartet: sehen, hören, riechen, ... Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
