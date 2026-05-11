Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.8)Jetzt kostenlos streamen
Dashcam
Folge vom 11.05.2026: Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam Clips (3.8)
44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Dashcam erfreuen sich weltweiter Beliebtheit. In dieser Doku werden die risikoreichsten Manöver zusammengetragen, die in aller Welt aufgezeichnet wurden. Mit dabei ist ein Fahrradfahrer, der haarscharf von einem rasenden Fahrzeug überholt wird. Ein Truckfahrer wiederum ignoriert eine rote Ampel, rammt mehrere Fahrzeuge und kracht schließlich unkontrolliert in ein Einfamilienhaus.
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Genre:Reality, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt