Dating Naked Germany
Folge 5: Die Neue polarisiert direkt nach Einzug
55 Min.Ab 16
Während Selina und Alex schon auf Wolke 7 schweben, kommt eine neue Single-Lady ums Eck. Doch die bringt gleich am ersten Abend die gesamte Gruppe gegen sich auf. Ob das gut geht? Daneben schickt Emma ihren Verflossenen (Tim) in die Wüste.
Dating Naked Germany
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.