Dating Naked Germany
Folge 8: Die Masken fallen
55 Min.Ab 16
Während Newby Marie bei Alex weniger gut ankommt, lässt Frauen-Bachelor Peter nichts anbrennen und geht auf Tuchfühlung mit Valeria. Derweil geht es bei einem emotionalen Gruppendate in die Tiefe. Trotz Kleidung lassen die Damen die Hüllen fallen und gestehen Alex ihre größten Schwächen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dating Naked Germany
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.