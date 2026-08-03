Reisende soll man nicht aufhaltenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 03.08.2026: Reisende soll man nicht aufhalten
45 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Tränen, Trennungen und schwierige Entscheidungen: Während Jenny vom Zusammenleben mit Sumits Eltern in Indien endgültig genug hat und schnellstmöglich ausziehen will, stößt ihr Plan auf heftigen Widerstand. In Frankreich erlebt Manon nach dem Umzug aufs Land einen Kulturschock: Statt Cafés, Restaurants und Stadtleben findet sie vor allem Einsamkeit und ausgestorbene Straßen. Auch bei Chloe und Johny ist die Beziehung kaum noch zu retten, nachdem sein Vertrauensbruch ans Licht gekommen ist. Und Greta verabschiedet sich endgültig von Matthew – ein emotionaler Abschied, der beiden das Herz bricht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.