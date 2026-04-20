Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 20.04.2026: Geld oder Liebe?
44 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Große Entscheidungen und Streit ums Geld – für mehrere Paare steht die Beziehung auf dem Prüfstand. Luke reist früher nach Kolumbien, um Madelein zu versöhnen – doch schnell geraten die zwei wegen der teuren Hochzeitsplanung aneinander. Inzwischen kehrt Manon mit Anthony und ihrem Sohn nach Frankreich zurück, um ihre Ehe zu retten. Doch das Leben auf engstem Raum geht allen auf die Nerven. Greta muss sich von ihrer geliebten Katze verabschieden, bevor sie zu ihrem Verlobten nach England zieht. Und auf Aruba zeigt sich, dass das Zusammenleben für Chloe und Johny komplizierter ist als gedacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Romanze, Reality, Spielshow, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 7: Warner Bros. Discovery, Inc.