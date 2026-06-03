Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 03.06.2026: Die Eltern im Schlepptau
89 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Forrest reist nach sieben Jahren Fernbeziehung endlich zu Sheena auf die Philippinen – doch seine misstrauische Mutter ist mit im Gepäck und erhöht den Druck. In Madagaskar trifft Rick erstmals auf Trisha, während Zweifel und Lügen weiter zwischen ihnen stehen. Aviva hat sich Hals über Kopf in einen Popstar aus Belize verliebt, aber die Distanz und sein Leben im Rampenlicht lassen Zweifel aufkommen. Auch Emma erlebt in Marokko einen holprigen Start mit Ziad, denn er besteht auf getrennte Hotelzimmer, lehnt körperliche Nähe in der Öffentlichkeit ab und erwartet übermäßigen Respekt für seine Religion und Kultur.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.