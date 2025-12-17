Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 17.12.2025: All You Need Is Love
88 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
In dieser Folge stehen große Gefühle und bittere Enttäuschungen im Mittelpunkt: Alliyas märchenhafte Ehe zerbricht schneller, als sie je gedacht hätte – Tränen und Zweifel bestimmen ihren Alltag. Stevis Vater erfüllt seiner Tochter einen Herzenswunsch und führt sie stolz zum Altar. Sarper und Shekinah wagen den nächsten Schritt und geben sich in aller Intimität das Ja-Wort – ein Moment voller Hingabe. Doch nicht überall herrscht Harmonie: Jordan fürchtet sich vor künftigen Geschwistern, und bei Amani kocht die Eifersucht hoch. Ihr Wutausbruch droht, die fragile Dreierbeziehung endgültig zu zerstören.
