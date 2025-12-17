Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

All You Need Is Love

TLC Folge vom 17.12.2025
All You Need Is Love

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 17.12.2025: All You Need Is Love

88 Min. Folge vom 17.12.2025 Ab 12

In dieser Folge stehen große Gefühle und bittere Enttäuschungen im Mittelpunkt: Alliyas märchenhafte Ehe zerbricht schneller, als sie je gedacht hätte – Tränen und Zweifel bestimmen ihren Alltag. Stevis Vater erfüllt seiner Tochter einen Herzenswunsch und führt sie stolz zum Altar. Sarper und Shekinah wagen den nächsten Schritt und geben sich in aller Intimität das Ja-Wort – ein Moment voller Hingabe. Doch nicht überall herrscht Harmonie: Jordan fürchtet sich vor künftigen Geschwistern, und bei Amani kocht die Eifersucht hoch. Ihr Wutausbruch droht, die fragile Dreierbeziehung endgültig zu zerstören.

