Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Liebe auf dem Prüfstand

TLCFolge vom 03.12.2025
Liebe auf dem Prüfstand

Liebe auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 03.12.2025: Liebe auf dem Prüfstand

89 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Hochzeitstrubel und kulturelle Konflikte: Der große Tag von Shawn und Alliya steht unter keinem guten Stern: Kurz vor der Trauung stürzt Shawns Mutter, und alles droht zu platzen. In Mexiko gesteht Any ihrer streng religiösen Familie endlich die Wahrheit über ihre außergewöhnliche Dreiecksbeziehung. Greg gerät auf Long Island wegen einer Terminkatastrophe in Panik, während Jess von Juans plötzlichen Forderungen vor dem Ja-Wort überrumpelt wird. Sarper verschwindet spurlos – und Shekinah bangt um die Zukunft ihrer Liebe. Und Mina erhält eine niederschmetternde Nachricht, die ihre Hochzeitspläne ins Wanken bringt.

Alle verfügbaren Folgen