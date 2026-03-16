Dating ohne Grenzen UK
Folge vom 16.03.2026: Zu mir oder zu dir?
44 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Eine Verlobung zerbricht, ein neues Leben in Großbritannien beginnt: Können die Paare die emotionale Distanz durch ihre Fernbeziehungen endlich überwinden, oder bringt Drama und Eifersucht sie auseinander? Phin kämpft mit einem Ständchen um Sandras Herz, doch trifft nicht den richtigen Ton. Arrah ringt mit dem grauen Alltag in Großbritannien fernab ihrer Heimat, Zena trifft eine Entscheidung, die alles verändert – und für ein Paar rückt das langersehnte Happy End zum Greifen nah.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Romance, Reality, Casting, Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.