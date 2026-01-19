Dating ohne Grenzen UK
Folge vom 19.01.2026: Happy Wife, Happy Life
47 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6
Beziehungszweifel, Geheimnisse und jede Menge Drama: Shorna plant eine keusche Mountainbike-Tour, doch Adnand zweifelt an ihrer Liebe. Zena reist nach Gambia, um Ebrima wegen seiner geheimen Social-Media-Aktivitäten zur Rede zu stellen – doch ihre eigenen Pläne kommen ins Wanken. Und Phin kämpft mit Sandras Kindern, die das Paar nicht in Ruhe lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.