Dead of Winter
Folge vom 22.03.2020: Der Tote im Schnee
45 Min.Folge vom 22.03.2020Ab 12
Im Dezember 1989 wurde in Southington, Connecticut, in der Nähe einer Kirche die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Der 26-Jährige wurde erwürgt, aber die Tatumstände gaben den zuständigen Ermittlern Rätsel auf. Denn es gab keine Kampfspuren und Robbie Schmidt wurde auch nicht dort getötet, wo ihn der Pastor der Bethel Church kurz vor Weihnachten bei minus 20 Grad unter einer Schneewehe fand. Wer hatte den Barmann umgebracht und was war das Motiv? Erst viele Jahre später lieferte ein Fingerabdruck den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung des Falles.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.