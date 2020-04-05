Dead of Winter
Folge vom 05.04.2020: Der Witwenmörder
45 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 12
Virginia Johannessen saß mit dem Rücken zur Küche an einem Tisch. Sie sah fern, als der Mörder sie von hinten mit einer Kleinkaliberpistole erschoss. Der Täter war offenbar durch ein Kellerfenster in ihre Wohnung eingedrungen. Und ein Jahr später fand man in Aurora, Illinois, erneut eine Leiche. Dadurch nahmen die Ermittlungen der Polizei eine komplett andere Wendung. Denn bis dahin war man davon ausgegangen, dass es sich im ersten Fall um einen Einbruch handelte, der außer Kontrolle geraten war. Doch diese Theorie geriet durch neue Erkenntnisse ins Wanken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.