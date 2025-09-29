Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 11vom 29.09.2025
DENK mit KULTUR: Marianne Mendt und Clemens Unterreiner

51 Min.Folge vom 29.09.2025

Fernab standardisierter Fragen lädt Sängerin Birgit Denk wieder zum humorvollen und hintersinnigen Gespräch ein. Diesmal sind Marianne Mendt zu Gast und Clemens Unterreiner zu Gast. Die Mendt, "Mutter des Austropop", startete mit "Wie a Glock'n" 1970 ihre jahrzehntelange Karriere. Die Rolle als Trafikantin Brigitte „Gitti“ Schimek im "Kaisermühlen Blues" machte sie auch als Schauspielerin bekannt und beliebt. Dieser Tage feiert sie ihren achtzigsten Geburtstag. Außerdem ist der österreichische Opernsänger (Bariton) und Kulturmanager Clemens Unterreiner bei Birgit Denk zu Gast. Er ist beruflich sowohl international tätig als auch Solist und Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Er ist Intendant des Festivals "Oper Burg Gars" in Gars am Kamp. Bildquelle: ORF/ORF III/Michael Peer

