DENK mit KULTUR - Die besten MomenteJetzt kostenlos streamen
DENK mit KULTUR
Folge 12: DENK mit KULTUR - Die besten Momente
Eine Band feiert ihr großes Jubiläum: Seit Birgit Denk und ihre Mannen im April 2000 im Kellerlokal "Shelter" in Wien ihr erstes Konzert gegeben haben, ist viel Wasser die Donau runter geronnen. Eine Konstante ist aber geblieben: Immer wurde zusammen Dialektmusik geschaffen. 11 Alben, 25 Jahre durchgehend auf Tour und eine eigene Fernsehserie können Birgit Denk, Alex Horstmann, Ludwig Ebner-Reiter, Harald Wiesinger und Philipp "Disco" Mayer vorweisen. Zum Jubiläum gibt es zahlreiche Highlights aus sieben Staffeln der Talkshow mit großartigen Gästen und viel Musik: unter anderem mit Christopher Seiler, Armin Assinger, Andreas Vitásek, Ingrid Thurnher, Willi Resetarits, Christina Stürmer, Otto Schenk, Klaus Maria Brandauer, Klaus Eckel, Viktor Gernot, Nina Proll, Stefanie Werger, Thomas Stipsits, Adele Neuhauser, Jazz Gitti und vielen mehr. Bildquelle: ORF/ORF III/Martin Hüttler
