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DENK mit KULTUR
Folge 14: DENK mit KULTUR: Johannes Krisch und Stefanie Werger
52 Min.Folge vom 30.07.2026
Birgit Denk traf Schauspieler Johannes Krisch und Musikerin Stefanie Werger. Zwischen persönlichen Geschichten, prägenden Karrieremomenten und der Leidenschaft für ihre Kunst zeigten die beiden auch ihre musikalische Seite, von Wienerlied bis Janis Joplin. Bildquelle: ORF/ORF III/Katharina Jauk
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