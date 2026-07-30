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DENK mit KULTUR

DENK mit KULTUR: Johannes Krisch und Stefanie Werger

ORF IIIStaffel 1Folge 14vom 30.07.2026
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Folge 14: DENK mit KULTUR: Johannes Krisch und Stefanie Werger

52 Min.Folge vom 30.07.2026

Birgit Denk traf Schauspieler Johannes Krisch und Musikerin Stefanie Werger. Zwischen persönlichen Geschichten, prägenden Karrieremomenten und der Leidenschaft für ihre Kunst zeigten die beiden auch ihre musikalische Seite, von Wienerlied bis Janis Joplin. Bildquelle: ORF/ORF III/Katharina Jauk

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