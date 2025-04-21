Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Flüstermord

KultKrimiStaffel 5Folge 4
Flüstermord

FlüstermordJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 4: Flüstermord

60 Min.Ab 12

In diesem Krimi geht es um die Aufklärung eines unter mysteriösen Umständen entstandenen Nottestaments des 58-jährigen Verlegers Brück. Dieses kurz vor seinem Tod von drei anwesenden Skatfreunden bestätigte "Drei-Zeugen-Testament" enterbt Brücks 30 Jahre jüngere Ehefrau Anita und ihren kleinen Sohn Florian. Als neue Gesamterbin des Vermögens hat Brück seine Schwester eingesetzt, die von der Lektorin nun zur Verlagschefin avanciert. Anita ficht den auf der Rückseite einer Skatpunkte-Liste dokumentierten Letzten Willen an mit der Begründung, ihrem herzkranken Mann seien falsche Dinge über sie eingeflüstert worden, die auch seine Vaterschaft des Sohnes ins Zwielicht setzen. Gibt es so etwas wie einen "Flüstermord"?

