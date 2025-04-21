Der Alte
Folge 3: Der Selbstmord
Der Organist der Augustinerkirche haut kräftig in die Tasten. Ein älterer Herr hat offenbar der Musik gelauscht und bleibt nach ihrem Ende unbeweglich in der Bank sitzen. Als ein Geistlicher ihn zum Gehen auffordern will, stellt sich heraus, dass der Mann tot ist. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass sein Tod durch Blausäure verursacht wurde. Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten spricht alles für Selbstmord. Kommissar Köster stößt auf weitere Merkwürdigkeiten, etwa dass der Mann - ein amerikanischer Staatsbürger deutscher Herkunft namens Rödel - bei Leuten, die kurz vor seinem Tod mit ihm zu tun hatten, einen fröhlichen Eindruck hinterließ.
