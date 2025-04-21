Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Wie das Leben so spielt

KultKrimiStaffel 6Folge 16vom 21.04.2025
Wie das Leben so spielt

Wie das Leben so spieltJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 16: Wie das Leben so spielt

60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Das Liebesspiel des finnischen Seemanns Tom Heimo mit der jungen Hanna Banz wird jäh von mehreren Schüssen beendet. Ein Detektiv, der offenbar mit der Beobachtung des in weiblichen Kreisen als "Kapazität" geschätzten Tom Heimo beauftragt war, wird Zeuge der gräßlichen Bluttat. Er hat sogar Gelegenheit, aus einer gegenüberliegenden Wohnung mit Teleobjektiv Bilder zu fotografieren, die Hinweise auf den Täter zulassen. Während Heimo noch am Tatort stirbt, wird Hanna Banz bewußtlos in die Klinik gebracht. Ihr einer Sekte angehörende Ehemann nimmt die Nachricht ohne sichtbare Emotion auf.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen