Der Alte: Pias Geheimnis
Der Alte
Folge 26: Der Alte: Pias Geheimnis
Die chronisch an kindlichem Rheuma erkrankte, 15-jährige Pia Heise flieht nachts vor einem schwarzen SUV, der sie zu verfolgen scheint. Am nächsten Morgen wird ihre Leiche aus dem Kanal gefischt. Pias alleinerziehende Mutter Hannah, die zwei weitere kranke Kinder zu versorgen hat, ist angesichts der Todesnachricht völlig außer sich. Ein erster Hinweis führt Voss und sein Team zu Pias Schulkameraden Benjamin Stein. Kaum treffen die Hauptkommissare bei dem Burschen ein, ergreift er die Flucht. Besetzung: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Muriel Baumeister (Hanna Heise) Markus Brandl (Frank Heise) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Ludwig Blochberger (Tom Kupfer) Christina Rainer (Franziska Sommerfeld) Thimo Meitner (Lennard Wandmann) Barbara Meier (Valerie Fehner) Martin Gruber (Andreas Stein) Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Jan von der Bank Kamera: Roman Nowocien Musik: Nikolaus Glowna Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri
