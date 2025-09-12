Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Alte: Das perfekte Glück

ORF2Staffel 1Folge 18vom 12.09.2025
Der Alte: Das perfekte Glück

Der Alte: Das perfekte GlückJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 18: Der Alte: Das perfekte Glück

59 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Promi-Friseur Viktor Schubert stirbt bei einem Sturz aus dem fünften Stock. Während er fällt, regnet es um ihn herum Geldscheine. Wie die Ermittlungen ergeben, führte das Opfer gemeinsam mit seiner Schwester Nora einen Friseursalon. Die Geschwister lebten auch gemeinsam in der Wohnung, in der er verunglückt ist. Während die beiden ein äußerst inniges Verhältnis hatten, scheint für ihre Liebschaften anderes zu gelten. Erst vor kurzem war es zu einem heftigen Streit zwischen Viktor und Noras Verlobtem gekommen. Besetzung: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Ludwig Blochberger (Tom Kupfer) Christina Rainer (Franziska Sommerfeld) Franziska Petri (Nora Schubert) Anian Zollner (Justus Neumann) Karl Knaup (Bärendoktor) Regie: Esther Wenger Drehbuch: Claus Stirzenbecher Kamera: Roman Nowocien Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein, Eberhard Schoener Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
ORF2
Der Alte

Der Alte

Alle 1 Staffeln und Folgen