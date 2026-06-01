Der Baumarkt-Check
Folge 115: Der Baumarkt-Check
Im Frühling erwachen die Heimwerker aus dem Winterschlaf, und ihr erster Weg führt sie in den Baumarkt. Alles, was man sich über die kalte Jahreszeit für Heim und Garten erträumt hat, soll jetzt umgesetzt werden. Die Großmärkte wissen, was der gestandene Bastler oder die Gärtnerin für die neue Saison so brauchen. Doch ist alles, was wir im Frühjahr in Bausch und Bogen einkaufen, auch wirklich sein Geld wert? Profitischler Jakob Wurnig zieht für den ORFIII Themenmontag durch die Baumärkte und testet unter anderem Akkuschrauber plus Schrauben, Rasenmäher und Holzprodukte wie Bretter, Dielen und Latten. Heißt teuer immer auch gleich besser? Und muss es immer das Markenprodukt sein? Bildquelle: ORF/SCHNITTSTELLE
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