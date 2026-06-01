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Der Baumarkt-Check

Der Baumarkt-Check

ORF IIIStaffel 1Folge 115vom 01.06.2026
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Der Baumarkt-Check

Folge 115: Der Baumarkt-Check

46 Min.Folge vom 01.06.2026

Im Frühling erwachen die Heimwerker aus dem Winterschlaf, und ihr erster Weg führt sie in den Baumarkt. Alles, was man sich über die kalte Jahreszeit für Heim und Garten erträumt hat, soll jetzt umgesetzt werden. Die Großmärkte wissen, was der gestandene Bastler oder die Gärtnerin für die neue Saison so brauchen. Doch ist alles, was wir im Frühjahr in Bausch und Bogen einkaufen, auch wirklich sein Geld wert? Profitischler Jakob Wurnig zieht für den ORFIII Themenmontag durch die Baumärkte und testet unter anderem Akkuschrauber plus Schrauben, Rasenmäher und Holzprodukte wie Bretter, Dielen und Latten. Heißt teuer immer auch gleich besser? Und muss es immer das Markenprodukt sein? Bildquelle: ORF/SCHNITTSTELLE

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