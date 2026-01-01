Der Bergdoktor - Kalte StilleJetzt kostenlos streamen
Der Bergdoktor Staffel 6
Folge 7: Der Bergdoktor - Kalte Stille
Strahlende Wintersonne, verschneite Berghänge und ein fantastisches Alpenpanorama - Herz, was willst du mehr! Kaum sind die Gruber-Brüder an ihrem Urlaubsort angekommen, ruft aber auch schon die Arbeit. Ex-Skistar Nina Dorfmeister ist unweit ihres Domizils abgestürzt. Alarmiert von ihrer Begleitung, der erst achtjährigen Flora, die sich nur durch Gesten verständigen kann, sorgen Martin und Hans für die rasche Bergung der Verletzten. Im Zuge der Erstversorgung erfährt Martin zudem ganz nebenbei, dass die kleine Flora eine rätselhaften Form von Mutismus hat. Seine Neugier ist geweckt. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Mark Keller (Dr. Kahnweiler) Susanne Wuest (Viktoria Gassner) Martin Umbach (Jakob Gassner) Katia Fellin (Nina Dorfmeister) Yuna Bennett (Flora) Regie: Franziska Margarete Hoenisch Drehbuch: Nikolai Müllerschön u. Lisa Clodt Bildquelle: ORF/ZDF/Barbara Bauriedl
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