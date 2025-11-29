Der Duft von Wien
Folge 1: Der Duft von Wien
25 Min.Folge vom 29.11.2025
Wien, die Stadt der Düfte, erzählt ihre Geschichte durch die Nase. Von der barocken Kosmetikherstellung bis zu modernen Parfumeuren - der Film von Katharina Reigersberg zeigt, wie Wiener Düfte die Welt eroberten. Der Besuch im Pharma- und Drogistenmuseum gibt Einblicke in die Geschichte der Drogerie, der Herstellung von Kosmetika anno dazumal und in alte Traditionen und Rezepturen. Innovative Kosmetikherstellerinnen wiederum erzählen wie zum Beispiel Bienenprodukte in Schönheitscremes transformiert werden können oder die Essenz der Stadt in Fläschchen und Tiegeln eingefangen werden kann. Bildquelle: ORF
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Der Duft von Wien
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