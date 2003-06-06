Der Ermittler
Folge 6: Tödliches Wiedersehen
Neugierig und etwas aufgeregt fährt Paul Zorn zu einer besonderen Veranstaltung: Nach zwanzig Jahren findet ein Treffen seiner Abi-Klasse statt. Zorn freut sich, die alte Clique wieder zu sehen und zu erfahren, was aus seinen ehemaligen Mitschülern geworden ist: Kati und Klaus, die schon zu Schulzeiten ein Pärchen waren, sind inzwischen glücklich verheiratet, Miriam dagegen schon wieder geschieden, aber so sexy wie früher. Udo arbeitet als Radiomoderator, und Manfred, der Klassenbeste und ewige Außenseiter, ist Abteilungsleiter beim statistischen Landesamt. Zorns früherer Schwarm Angelika, die Klassenschönheit, ist erfolgreiche Professorin, und Zorns ehemals bester Kumpel, der rebellische Stefan, ein braver Englischlehrer. Im Laufe der feucht-fröhlichen Feier entschließt sich Zorn spontan, mit den anderen über Nacht in dem Gasthof zu bleiben. Doch am nächsten Morgen reißt ihn die Polizei mit einer schrecklichen Nachricht aus dem Schlaf: Miriam wurde letzte Nacht in ihrem Zimmer erstickt. Unter den Gästen des Klassentreffens herrscht blankes Entsetzen, denn jeder weiß: Wenn kein Fremder nachts unbemerkt in die Pension kam, ist einer von ihnen der Mörder. Dieser düstere Verdacht bestätigt sich, kurz nachdem Zorn auf Bitten von Kriminaldirektor Henning Peters mit den Ermittlungen begonnen hat. Außerdem weiß die Kripo, dass Miriam kurz vor ihrem Tod einen bislang unbekannten Liebhaber zu Besuch hatte. Es sieht aus, als bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Mord und dem nächtlichen Rendezvous. Tatsächlich käme Eifersucht als Tatmotiv für einige Personen in Betracht. Auf der Feier flirteten Miriam und Klaus hemmungslos miteinander. Hat Kati ihre Rivalin aus dem Weg geräumt? Oder war Klaus in der Nacht bei Miriam und wollte seinen "Ausrutscher" vor seiner Ehefrau, von der er finanziell abhängig ist, mit allen Mitteln vertuschen? Doch auch Stefan kommt als Täter in Frage.
