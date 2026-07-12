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Der Freigeist - Carl Maria von Weber

Der Freigeist - Carl Maria von Weber

ORF2Staffel 1Folge 1vom 12.07.2026
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Der Freigeist - Carl Maria von Weber

Folge 1: Der Freigeist - Carl Maria von Weber

53 Min.Folge vom 12.07.2026

Carl Maria von Webers "Der Freischütz" wurde zur deutschen Nationaloper und begeistert bis heute weltweit Publikum und Opernhäuser. Die Geschichte um Max und Agathe inspiriert immer neue Deutungen, zuletzt 2024 in der Inszenierung von Philipp Stölzl bei den Bregenzer Festspielen im ORF. Anlässlich von Webers 200. Todestag und 240. Geburtstag 2026 porträtiert "Der Freigeist – Carl Maria von Weber" den Komponisten als visionären musikalischen Erneuerer. Regie: Holger Preuße, Philipp Quiring Bildquelle: ORF/ZDF/Arte/Sounding Images/Sebastian Hattop

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