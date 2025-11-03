Der Fruchtsaft-Check
Folge 1: Der Fruchtsaft-Check
43 Min.Folge vom 03.11.2025
Für hochwertige Fruchtsäfte zahlen Konsumentinnen und Konsumenten gern mehr – vorausgesetzt, sie enthalten keinen zugesetzten Zucker, einen hohen Fruchtanteil, keine künstlichen Aromen und sind idealerweise bio. Dieses Qualitätsimage prägt Gerhard Höllinger seit Jahren mit seiner Marke. Der ORF III Themenmontag prüft das Markenversprechen: Wie transparent sind die Lieferketten, vor allem bei Früchten aus dem globalen Süden? Wie viel produziert Höllinger selbst, was wird ausgelagert? Wie läuft die Verarbeitung ab, wie hoch ist der Zuckergehalt – und sind die Säfte ihren Preis wert? Regie: Kurt Reindl Bildquelle: ORF/Neulandfilm/
