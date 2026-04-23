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Der Gesundheits-Crash - Österreichs Medizin am Limit

Der Gesundheits-Crash - Österreichs Medizin am Limit

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 23.04.2026
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Der Gesundheits-Crash - Österreichs Medizin am Limit

Folge 1: Der Gesundheits-Crash - Österreichs Medizin am Limit

46 Min.Folge vom 23.04.2026

Lange Wartezeiten in den Ambulanzen, immer weniger Hausärzte, und die Österreichische Gesundheitskasse kündigt schmerzhafte Leistungskürzungen an. Vielen dämmert schon länger, dass das österreichische Gesundheitssystem in eine schwere Schieflage geraten ist. Doch jetzt kommen jetzt namhafte Medizinerinnen und Mediziner zu einem noch deutlicheren Befund: Die Gesundheitsversorgung, wie wir sie kennen, kann in zwei Jahren Geschichte sein, wenn nicht heute massiv gegengesteuert wird. In der Themenmontag Neuproduktion lässt Gestalter Manuel Obermeier prominente Ärzte und Ärztinnen, die in hohen Leitungsfunktionen sind oder waren, zu Wort kommen. Sie zeichnen das Bild eines überdehnten und vernachlässigten Systems, das nur mehr mit harten Maßnahmen zu retten ist. Bildquellen: ORF/DIEGO5 | TEK IMAGE / Science Photo Library / picturedesk.com

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