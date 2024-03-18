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Der größte Erzähler ist das Licht - Der Schriftsteller Christoph Ransmayr
Folge 1: Der größte Erzähler ist das Licht - Der Schriftsteller Christoph Ransmayr
Er bereist die entlegensten Orte dieser Welt, geht an Grenzen und überschreitet sie: der Schriftsteller Christoph Ransmayr. Die meisten seiner Bücher legen davon Zeugnis ab. In vielen seiner literarischen Werke beschreibt er historische Begebenheiten und verknüpft sie mit der Gegenwart. Seine Sprache ist wortgewaltig und kunstvoll. Um die Welt zu erkunden, bevorzugt Christoph Ransmayr das Gehen. Anlässlich seines 70. Geburtstages begibt er sich gemeinsam mit Martin Traxl in der Dokumentation „Der größte Erzähler ist das Licht – Der Schriftsteller Christoph Ransmayr“ auf eine Wanderung auf den Berg und in das Innere eines Berges. Der Film blickt zurück auf seine Kindheit, sein literarisches Schaffen und in seine Gedankenwelt. Die ersten Geschichten, mit denen Christoph Ransmayr in Berührung kam, waren Kinderlieder. Gesungen von seiner Mutter, setzten sie sich tief in seinem Gedächtnis fest. Aber auch sein Vater, der gleichzeitig sein Lehrer war, legte mit seiner umfangreichen Bibliothek einen wesentlichen Grundstein für Christoph Ransmayrs erste Abenteuerreisen im Kopf und seine Faszination für Geschichten und Sprache. Bildquelle: ORF
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