Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood
Folge 1: Eine Stadt in Angst
51 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 16
Los Angeles, 1977: Angst geht um in der Stadt, als die Einwohner von einer Reihe grausamer Morde erfahren. Alle Opfer wurden erwürgt. Die Polizei steht unter hohem öffentlichen Druck, den oder die Täter zu finden und weitere Verbrechen zu verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH